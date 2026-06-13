Sezóna růžových sdílených kol končí, město Most vypoví smlouvu a povolá novou firmu

Letošní sezonu začali Mostečané na růžových sdílených kolech. Dokončí jí ale na modrých. Takto zjednodušeně by se dal popsat krok, ke kterému přistoupilo město v souvislosti s poskytováním této velmi populární služby. Radní totiž ukončili smlouvu se společností Rekola, která byla pro letošní rok poskytovatelem sdílených kol ve městě. Jejich bicykly měly charakteristickou růžovou barvu.
Důvodem k radikálnímu kroku byly podle zástupců města opakované problémy a závažné porušení smluvních podmínek ze strany provozovatele. „Situace se pro nás stala neřešitelnou. Snažili jsme se po celou dobu vše aktivně řešit, komunikovali jsme s provozovatelem, opakovaně jej upozorňovali na nedostatečný počet reálně dostupných a provozuschopných jízdních kol ve veřejném prostoru i na další nedostatky související s poskytováním služby,“ uvedl náměstek primátora Václav Zahradníček. I přes opakované výzvy ale k nápravě v rozsahu, který smlouva vyžadovala, nedošlo, město se tak podle náměstka muselo uchýlit k takto drastickému kroku.
Přesto by obyvatelé Mostu o oblíbený způsob přepravy po městě přijít neměli. Město se dohodlo s předchozím poskytovatelem sdílených kol, firmou Nextbike, že do konce roku tuto službu pro obyvatele zajistí. „Děláme vše pro to, aby prodleva byla minimální a už od července mohli obyvatelé města sdílená kola od nového poskytovatele znovu bez problémů využívat,“ doplnil Václav Zahradníček.
Společnost Rekola nahradila v Mostě dosavadního poskytovatele sdílených kol, firmu Nextbike, protože ve veřejné zakázce, kterou město Most vypsalo, nabídla výhodnější podmínky. Od letošní sezony, která trvá do dubna do konce listopadu, mělo být v ulicích Mostu k dispozici 150 kol na zhruba čtyřech desítkách stanovišť. Obvykle se sdílená kola využívají pro jednorázové jízdy, mohli se ale najít i zájemci, kteří si službu předplatili. Ti se ale v tuto chvíli budou muset s požadavkem na vrácení peněz obrátit na poskytovatele, město podle jeho zástupců do těchto vztahů nemůže nijak vstupovat.
Sdílená kola se v Mostě objevila v roce 2024 a rychle si získala oblibu. Už v prvním roce provozu se uskutečnilo 75 656 výpůjček a 86 procent jízd trvalo méně než patnáct minut. Sdílená kola tak slouží především jako rychlý způsob dopravy na kratší vzdálenosti. Vůbec nejvíc se sdílená kola půjčovala v červenci roku 2024, kdy lidé uskutečnili 13 273 výpůjček. Kola tehdy ve velkém využívali například při cestách k jezeru Most na Olympijský festival. V následujícím roce počet výpůjček klesl na 46 159 jízd, stoupl ale naopak počet registrovaných uživatelů z přibližně 9,5 tisíce na více než 12,5 tisíce.