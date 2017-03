V ranních hodinách vyjely hasičské jednotky v Ústeckém kraji k sedmi nahlášeným událostem způsobeným větrem. V pěti případech to byly spadlé nebo nakloněné stromy. Čtyři v okresu Chomutov a jeden v okresu Most. V okresu Chomutov to dále byla uvolněná vrata v Březenecké ulici v Chomutově a uvolněná plechová střecha v Miřeticích u Klášterce nad Ohří.