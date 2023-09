SK Kickbox Most sklízel medaile na mistrovství světa v Německu

Sedm závodníků a dvě závodnice z SK Kickbox Most bojovalo na Mistrovství světa World Games WMAC v německém Schwabmünchenu. Ze světového šampionátu bojových umění přivezli mostečtí kickboxeři devět medailí.

Mistrovství světa se zúčastnilo 24 národů ze 4 kontinentů a na 1 800 závodníků. Město Most reprezentoval oddíl SK Kickbox Most – Athena gym, který do Německa odcestoval s výpravou Českého svazu Kickboxu. na

„Ačkoliv na přípravu jsme neměli po prázdninách příliš času, výsledek je skvělý. Ze světového klání přivážíme devět medailí. Všem závodníkům chci poděkovat za maximální nasazení, s kterým na závodech bojovali,“ říká trenér SK Kickbox Most a současně instruktor výcviku mosteckých strážníků Miroslav Pokorný a dodává: „Výjezdu se zúčasnil také nejmladší člen výpravy Dominik Winkler, který sice medailovou pozici nezískal, nicméně si odváží první velkou zkušenost z mezinárodních závodů a ode mne velké uznání za krásný zápas a za bojovného a týmového ducha. Chtěl bych také poděkovat firmě NYMWAG a.s. a společnosti Sev.en za finanční podporu, která je pro náš oddíl významnou pomocí“ .



Umístění:

Ráchel Borovská – 2. a 3. místo (pointfighting)

Julia Marková – 2. místo (pointfighting)

Lukáš Džuban – 1. místo (kicklight)

René Džuban – 2. místo (kicklight veteráni)

Pavel Klč – 3. místo (kicklight).

Filip Krátký – 1. místo (full contact)

Patrik Pikeš – 2. místo (full contact)

Bruno Semanco – 1. místo (K1)