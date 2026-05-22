Skandální Lordi se 22. května vrací do Mostu – Nevhodné pro mladé a puritány!

Skandální a úspěšná komedie na motivy korespondence Oscara Wildea a Robieho Rosse se 22. května opět vrací na jeviště mosteckého divadla. Tentokrát v podání Martina Hofmanna, Filipa Rajmonta, Petera Serge Butky a Petra Bracha.
Mladý aristokrat Lord Arthur se zasnoubí, ale při společenském večírku mu věštec předpoví, že spáchá vraždu. A protože je to správný viktoriánský gentleman, vezme to smrtelně vážně.
Rozhodne se, že tu vraždu musí spáchat ještě před svatbou, aby měl „čistý štít“ a nezačínal manželství s nevyřešeným osudem. Následuje série absurdních pokusů o „slušnou“ vraždu – otrávená bonboniéra, výbušný budík a další groteskní situace.
Komedie s jemnými erotickými prvky je nevhodná mládež do 18 let a puritánsky založené dámy po padesátce. Vstupenky jsou již v prodeji v pokladně Městského divadla Most.