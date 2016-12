Škola v Chanově má málo žáků

V chanovské základní škole je méně žáků, než povolují normy. Mostečtí radní proto museli schválit výjimku. Zrušení školy vzhledem ke klesajícímu počtu žáků ale prý nehrozí.

Radní schválili výjimku z nejnižšího počtu žáků v běžných třídách základní školy ve Zlatnické ulici od ledna do prosince 2017. V říjnu se totiž počet žáků v uvedené škole snížil ze 170 na 168, takže žáci v běžných třídách nenaplňují stanovený průměr. „Ve třídě nemůže být méně než 17 dětí. V některých třídách se ale stává, že jich méně je,“ vysvětlila náměstkyně primátora města Mostu Markéta Stará. Podle ní ale nepřipadá v úvahu, že by se škola do budoucna rušila. „Je zde velká migrace lidí a i vzhledem k tomu je počet žáků v prvních třídách dostatečný. Do vyšších tříd jich už ale dojde mnohem méně, takže se stává, že například v deváté třídě je jen devět dětí apod.,“ uvedla dále náměstkyně. Dostatečný počet dětí ve škole také dokládá fakt, že radnice většinou zřizuje u této školy také přípravnou třídu. Výjimka z počtu žáků se týká celé školy. „Kapacita se bere celkově a průměruje se na jednotlivou třídu, takže například v devátých třídách je devět dětí a v prvních jich je mnohem více. Když se vše zprůměruje na celou školu, tak vychází 16,8 žáků na třídu. Minimálně jich ale musí být sedmnáct,“ dodala ještě Markéta Stará.