Školka dostala od Lidlu 80 tisíc na altán

Mateřská škola Antonína Sochora v Mostě dostala díky nákupům během prvního dne otevření nové prodejny v ulici Jiřího z Poděbrad od společnosti Lidl 80 750 korun na výstavbu altánu.

Nákupy v nově otevřené prodejně Lidl mohli zákazníci 16. října využít i pro dobrou věc. Z každého nákupu nad 300 Kč uskutečněného v tento den totiž společnost Lidl věnovala Mateřské škole A. Sochora 50 korun. Děti se tak 29. listopadu mohly radovat z celkové částky 80 750 Kč. Darované peníze školka využije na výstavbu altánu – přírodní učebny na zahradě mateřské školy. „Pro nás je podpora této mateřské školy především radost, protože víme, že věnované peníze najdou dobré využití. Zásluhu na této vysoké částce mají ale zejména obyvatelé Mostu a okolí, kteří na otevření prodejny dorazili v hojném počtu, a za to jim moc děkujeme. Pro děti je číslo na darovacím šeku samozřejmě abstraktní, ale když jim paní ředitelka vylíčila, co za to pořídí, nemohly se dočkat. A to je pro nás největší odměnou,“ okomentovala darovanou částku Zuzana Holá, mluvčí společnosti Lidl.