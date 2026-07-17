Skončí supermarket Tesco? Lidé v Mostě a v Litvínově nechtějí!

Celostátními médii proběhla minulý týden zpráva, že britský maloobchodní řetězec Tesco zvažuje odchod z Česka, Slovenska a Maďarska. V České republice v současnosti provozuje Tesco 184 obchodů, z toho jeden i v Mostě a v Litvínově. Jak vidí možný konec těchto supermarketů mostečtí a litvínovští zákazníci?
Historie mosteckého Tesca sahá do roku 2000, kdy se v březnu mostečtí radní radili, zda na místě bývalé panelárny může vyrůst hypermarket. K mání bylo 22 tisíc metrů čtverečních za minimální cenu 1 000 korun za metr. O firmě, která by měla obchod postavit, mělo rozhodnout výběrové řízení. Existovali tři zájemci – Area, Tesco a City Grove.
Ti to ale tehdy z pohledu veřejného mínění neměli snadné. Budoucí výstavba hypermarketu se totiž nelíbila obyvatelům z okolních domů, kteří začali podepisovat petici za zachování současných životních podmínek. Obávali se zejména zvýšení hlučnosti a emisí z dopravního provozu.
Město tedy pro výstavbu vytipovalo dalších devět ploch, ale všechny mimo docházkovou vzdálenost. Probíhaly neutuchající diskuse. Neoficiální zdroje dokonce označily boj o hypermarket za střet několika zájmových skupin, neboť se jednalo o stamiliónové investice.
Město nakonec pozemek prodalo za necelých dvanáct milionů korun společnost Tesco Stores, ovšem za podmínky dalších investic. Patřilo k nim například postavení čtyři autobusových a dvou tramvajových zastávek MHD a vybudování kruhových objezdů v Rudolické ulici. Tesco se dále zavázalo vysadit stromy a zeleň kolem budoucího hypermarketu a uhradit případně za město Most státu tři miliony korun, které původně mostecká radnice získala na rozvoj drobného a středního podnikání v prostorách výstavby budoucího hypermarketu. Mezi nedalekým penzionem a hypermarketem mělo také postavit novou protihlukovou bariéru.
Jak stojí v místní kronice, mostecké Tesco se otevřelo v roce 2003. Hypermarket zaměstnal přes 330 lidí a jeho výstavba stála čtvrt miliardy korun. Tesco také vybudovalo veřejný park u domova důchodců Astra.
Co říkáte na případné ukončení supermarketu Tesco v Mostě a v Litvínově?
Jana Most (56 let) – To by mě mrzelo, bydlím tady kousek a často tam chodím nakupovat.
Iveta Most (64) – To snad ne! To tady zbude Kaufland, kde to hlavně odpoledne vypadá kvůli obyvatelům stovek šíleně!
Fery Most (51) – No já tam moc nechodim, spíš do Kauflandu, ale moji známí tam chodí mají rádi.
Filip Most (36) – Tak to bude manželka smutná, ona tam nakupuje oblečení pro děti a dokonce sem kvůli tomu jezdí i její kamarádka z Chomutova.
Petr Litvínov (56) – Slyšel jsem to v televizi a snad se to nakonec nestane, je to fajn obchod, dá se tam pořídit i pěkný oblečení.
Simona Litvínov (18) – Mně je to asi jedno, ale mamka tam jezdí raději než do Kauflandu.