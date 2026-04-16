Skupina Sev.en Česká energie potvrzuje: výroba energie z uhlí bude pokračovat!

Každý den se situace na energetickém trhu mění, zdražuje se plyn, pohonné hmoty i elektrická energie. Na výkyvy v cenách související s válečným konfliktem na Blízkém východě reaguje i druhý český největší výrobce elektrické energie z hnědého uhlí skupina Sev.en Česká energie.
Zatímco ještě v listoapdu oznámil výrobce podle energetického zákona ukončení výroby energie z uhlí na konci roku 2026, dnes už připouští pokračování výroby. Hnědé uhlí je jediná bezpečná domácí surovina, které je především na Mostecku dost ještě na mnoho let. Dokud bude potřeba, nebo dokud na těžbě uhlí a výrobě energie nebudou výrobci prodělávat. Skupina Sev.en Česká energie v současné době těžit a vyrábět energii z uhlí chce. „Výrazné změny, kterými aktuálně prochází energetické trhy, zejména v cenách elektřiny a emisních povolenek, resp. zemního plynu, mají podstatný vliv na konečné rozhodnutí o ukončení výroby elektřiny v Elektrárně Počerady a Elektrárně Chvaletice. ČEPS jsme proto dnes informovali, že v obou našich zdrojích bude výroba probíhat minimálně do 31. března 2027, a tento termín nemusí být konečný. Všechny změny na energetickém trhu průběžně sledujeme a vyhodnocujeme. Připouštíme, že po vyhodnocení tržní situace můžeme pokračovat ve výrobě elektřiny v Elektrárně Počerady a v Elektrárně Chvaletice i po 31. březnu 2027,“ uvedla mluvčí skupiny Sev.en Česká energie Eva Maříková.