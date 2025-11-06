Skvělí žáci a studenti dostali Dobrý list komory

Okresní hospodářská komora Most po sedmnácté ocenila odborné znalosti a dovednosti absolventů vysokých a vyšších odborných škol, členů OHK Most, Dobrým listem komory. V letošním roce převzalo toto prestižní komorové ocenění v obřadní síni Magistrátu města Mostu z rukou předsedy OHK Most Rudolfa Junga 21 absolventů vysokých a vyšších odborných škol působících v Ústeckém kraji.

Předán byl i Dobrý list komory speciál, který získal žák 18. Základní školy, Most Vít Šic, za 1. místo v matematické soutěži LOGIK. OHK Most tak vyjadřuje podporu technického vzdělávání.

Záštitu nad akcí převzal hejtman Ústeckého kraje  Richard Brabec a prezident Hospodářské komory ČR  Zdeněk Zajíček. Gratulaci vyjádřili první náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Jindra Zalabáková, dále za  město Most zastupitelka Jana Falterová Zudová, za město Litvínov vedoucí odboru sociálních věcí a školství  Veronika Knoblochová a další. Role partnera se zhostila společnost ČEZ, kterou na předávání zastupoval projektový manažer pro Ústecký kraj Jan Bachorík. Úřad práce v Mostě reprezentovala tradičně ředitelka Veronika Kubalová. Generálním partnerem OHK Most je společnost ORLEN Unipetrol, kterou na předávání zastupoval regionální koordinátor Public Affairs Vojtěch Lambl.

Doprovodný program zajistila kapela Hodgepodge pod vedením Mgr. Kamily Podolské z Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy, Most.

Jméno absolventa

Obor

Škola

Ing. Jiří Božek

Energetika

Fakulta strojního inženýrství, UJEP

Bc. Václav Hrabák

Konstrukce strojů a zařízení

Fakulta strojního inženýrství, UJEP

Bc. Lukáš Petříček

Energetika

Fakulta strojního inženýrství, UJEP

Ing. Ferdinand Stodola

Inženýrská mechanika a automatizace

Fakulta strojního inženýrství, UJEP

Bc. Tomáš Hladík

Počítačové modelování ve vědě a technice

Přírodovědecká fakulta, UJEP

Ing. Jakub Kozlok

Odpadové hospodářství a úprava surovin

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Bc. Tomáš Morávek

Odpadové hospodářství a úprava surovin

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Ing. Tomáš Ovčačík, MBA, MSc.

Odpadové hospodářství a úprava surovin

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Ing. Dominika Píšová

Odpadové hospodářství a úprava surovin

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Ing. et Ing. Pavlína Zmeškalová

Těžba nerostných surovin

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Mgr. Ludvík Andrš

Bezpečnostně právní studia

Vysoká škola finanční
a správní, a.s.

Bc. Cecílie Hladíková

Marketingová komunikace

Vysoká škola finanční
a správní, a.s.

Mgr. Daniel Khůn

Bezpečnostně právní studia

Vysoká škola finanční
a správní, a.s.

Mgr. Otilie Kutílková

Bezpečnostně právní studia

Vysoká škola finanční
a správní, a.s.

Bc. Barbora Musilová

Marketingová komunikace

Vysoká škola finanční
a správní, a.s.

Bc. Barbora Nechanická

Bezpečnostně právní studia

Vysoká škola finanční
a správní, a.s.

Bc. Ludmila Řeháčková

Bezpečnostně právní studia

Vysoká škola finanční
a správní, a.s.

Mgr. Tereza Zumrová

Bezpečnostně právní studia

Vysoká škola finanční
a správní, a.s.

Tereza Divišová, DiS.

Obecně právní činnost

VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most

Kristýna Růžičková, DiS.

Sociální práce a sociální pedagogika

VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most

Jaroslava Vlachová, DiS.

Předškolní a mimoškolní pedagogika

VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most

Viktor Šic

1. místo – Matematická soutěž LOGIK

18. Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace

