Skvělí žáci a studenti dostali Dobrý list komory

Okresní hospodářská komora Most po sedmnácté ocenila odborné znalosti a dovednosti absolventů vysokých a vyšších odborných škol, členů OHK Most, Dobrým listem komory. V letošním roce převzalo toto prestižní komorové ocenění v obřadní síni Magistrátu města Mostu z rukou předsedy OHK Most Rudolfa Junga 21 absolventů vysokých a vyšších odborných škol působících v Ústeckém kraji.
Předán byl i Dobrý list komory speciál, který získal žák 18. Základní školy, Most Vít Šic, za 1. místo v matematické soutěži LOGIK. OHK Most tak vyjadřuje podporu technického vzdělávání.
Záštitu nad akcí převzal hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec a prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček. Gratulaci vyjádřili první náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Jindra Zalabáková, dále za město Most zastupitelka Jana Falterová Zudová, za město Litvínov vedoucí odboru sociálních věcí a školství Veronika Knoblochová a další. Role partnera se zhostila společnost ČEZ, kterou na předávání zastupoval projektový manažer pro Ústecký kraj Jan Bachorík. Úřad práce v Mostě reprezentovala tradičně ředitelka Veronika Kubalová. Generálním partnerem OHK Most je společnost ORLEN Unipetrol, kterou na předávání zastupoval regionální koordinátor Public Affairs Vojtěch Lambl.
Doprovodný program zajistila kapela Hodgepodge pod vedením Mgr. Kamily Podolské z Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy, Most.
|
Jméno absolventa
|
Obor
|
Škola
|
Ing. Jiří Božek
|
Energetika
|
Fakulta strojního inženýrství, UJEP
|
Bc. Václav Hrabák
|
Konstrukce strojů a zařízení
|
Fakulta strojního inženýrství, UJEP
|
Bc. Lukáš Petříček
|
Energetika
|
Fakulta strojního inženýrství, UJEP
|
Ing. Ferdinand Stodola
|
Inženýrská mechanika a automatizace
|
Fakulta strojního inženýrství, UJEP
|
Bc. Tomáš Hladík
|
Počítačové modelování ve vědě a technice
|
Přírodovědecká fakulta, UJEP
|
Ing. Jakub Kozlok
|
Odpadové hospodářství a úprava surovin
|
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
|
Bc. Tomáš Morávek
|
Odpadové hospodářství a úprava surovin
|
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
|
Ing. Tomáš Ovčačík, MBA, MSc.
|
Odpadové hospodářství a úprava surovin
|
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
|
Ing. Dominika Píšová
|
Odpadové hospodářství a úprava surovin
|
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
|
Ing. et Ing. Pavlína Zmeškalová
|
Těžba nerostných surovin
|
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
|
Mgr. Ludvík Andrš
|
Bezpečnostně právní studia
|
Vysoká škola finanční
|
Bc. Cecílie Hladíková
|
Marketingová komunikace
|
Vysoká škola finanční
|
Mgr. Daniel Khůn
|
Bezpečnostně právní studia
|
Vysoká škola finanční
|
Mgr. Otilie Kutílková
|
Bezpečnostně právní studia
|
Vysoká škola finanční
|
Bc. Barbora Musilová
|
Marketingová komunikace
|
Vysoká škola finanční
|
Bc. Barbora Nechanická
|
Bezpečnostně právní studia
|
Vysoká škola finanční
|
Bc. Ludmila Řeháčková
|
Bezpečnostně právní studia
|
Vysoká škola finanční
|
Mgr. Tereza Zumrová
|
Bezpečnostně právní studia
|
Vysoká škola finanční
|
Tereza Divišová, DiS.
|
Obecně právní činnost
|
VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most
|
Kristýna Růžičková, DiS.
|
Sociální práce a sociální pedagogika
|
VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most
|
Jaroslava Vlachová, DiS.
|
Předškolní a mimoškolní pedagogika
|
VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most
|
Viktor Šic
|
1. místo – Matematická soutěž LOGIK
|
18. Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace