Sladký bandita odhalen

Sladký bandita se čtyřikrát v prvním májovém týdnu vydal do jednoho z litvínovských supermarketů na nekalý nákup. Policisté se zabývali dílčími krádežemi, ke kterým došlo během pěti dnů. Všechny získané informace vyhodnotili a zjistili, že je má mít na svědomí jedna osoba. Netrvalo dlouho, aby si strážci zákona předvedli k výslechu 26letého muže z Lomu. Ten si na služebně převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže.
Nekalý zákazník si zřejmě oblíbil jeden z obchodů, kam se rád vracel. Zpravidla to bylo v ranních nebo dopoledních hodinách. Návštěva prodejny probíhala vždy stejně. Odebral zboží z regálu, které nenápadně naskládal do svého batohu. S nezaplacenými produkty vykráčel kolem pokladny hlavním vchodem. Zajímavý byl sortiment, na který se podezřelý zaměřil. Muž měl odcizit 92 tabulek čokolád s různou příchutí a různých značek. Do batohu přihodil i 15 kusů bonboniér. V jednom případě se tam připletly i tři krémy nebo lahev alkoholu. Postupně podle policistů tímto způsobem odcizil zboží za částku přesahující 12 tisíc korun. Zarážející bylo i to, že údajně všechno co nakoupil za pět prstů, snědl nebo použil. Snad mu dávka cukru a energie vydrží do soudního líčení, ze kterého může odejít až dvouletým trestem odnětí svobody.