Smíšené hlídky stále v ulicích

V Mostě stále pokračují nepravidelně plánové kontroly některých městských lokalit. Zástupci vedení Police ČR, územního odboru Most, a městské policie se před mnoha měsíci dohodli na sloučení jejich aktivit. Na společném setkání k situaci se nejdříve hovořilo o sociálně vyloučené lokalitě „Stovky.“ Při dalších jednáních se diskutovalo o rozšíření kontrol v dalších městských částech, například o park Střed a obchodní dům Central včetně přilehlého okolí.
Policisté si se strážníky vyměnili poznatky ze zájmových lokalit a společně naplánovali sérii bezpečnostních opatření a společných akcí, které by měly pomoci zvýšit bezpečnost a veřejný pořádek v těchto částech Mostu. Aktivitu společně realizují obě policie už téměř dva a půl roku. Mimo zajištění veřejného pořádku a zvýšení pocitu bezpečí se hlídky soustředí na pátrání po osobách, na které byl vydán příkaz k zatčení nebo příkaz k dodání do výkonu trestu. Zaměřují se také na získání poznatků k pachatelům trestných činů a jejich aktivnímu vyhledávání, a také na kontrolu osob zneužívajících omamné a psychotropní látky a další protiprávní jednání z této drogové oblasti.
Tentokrát policisté uskutečnili akci druhý den tohoto týdne v odpoledních hodinách. Se strážníky městské policie se rozdělili do skupin a provedli kontrolu Stovek a přilehlého parku, okolí Kauflandu, Tesca nebo také v ulici M. G. Dobnera. Zavítali i na mostecké nádraží, k nákupnímu středisku Kahan a k Obzoru. Nahlídli i do jednotlivých vytipovaných vchodů a okolního veřejného prostranství.
Během odpolední akce stihly smíšené hlídky zkontrolovat 149 osob a 22 vozidel. Čtyři řidiči odjeli s blokovou pokutou, protože porušili zákon. Vyřešit bylo potřeba tři přestupky proti veřejnému pořádku. Podařilo se také vypátrat dvě celostátně hledané osoby. Policisté zadrželi i jednu osobu, která se rozhodla nenastoupit do výkonu trestu odnětí svobody. Tím se dopustila přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.