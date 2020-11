Snížená viditelnost je problém i ve dne

„Vidět a být viděn“ je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Za snížené viditelnosti platí dvojnásob. Snížená viditelnost vás může překvapit i ve dne, kdy jasnou oblohu může během několika minut vystřídat bouře, hustý déšť, sněžení, popř. mlha. V těchto případech je použití reflexních materiálů na místě. Výrazně zvyšují viditelnost za snížené viditelnosti a zvláště za tmy, a to až na vzdálenost 200 m!

Přestože zákon hovoří o tom, že chodec musí být označen reflexními prvky při chůzi po komunikaci za snížené viditelnosti mimo obec, policisté doporučují nošení reflexních prvků při chůzi na komunikaci za zhoršených světelných podmínek i v obcích (Ilustrační video ZDE).

Viditelnost lze zvýšit také vhodnou barvou oblečení a doplňky z fluorescenčních materiálů. Fluorescenční materiály zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku, ve tmě však svou funkci ztrácejí, Nejčastěji používanými barvami jsou jasně žlutá, zelená a oranžová.

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Snížená viditelnost?

ÚSTECKÝ KRAJ – Může vás překvapit i během dne…

Každý den, dochází na silnicích k vážným dopravním nehodám. Jejich oběťmi bývají často chodci. Příčinou mnoha tragických nehod je právě nedostatečná viditelnost.

Viditelnost chodce podle barev oblečení….

Buďte vidět, přežijete

Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích má chodec pohybující se „mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením“ povinnost „mít na sobě prvky z retro reflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích“. Použití reflexního prvku na oblečení zvyšuje viditelnost chodce ve tmě až na dvě stě metrů. Reflexní předměty je vhodné umístit nejlépe ke konci rukávů, blízko ke kolenům a do úrovně pasu.

V letošním roce, od ledna do konce října, došlo v Ústeckém kraji ke střetu s chodcem ve 176 případech. Pět chodců utrpělo smrtelné zranění a 25 bylo těžce zraněno. Za stejné období loňského roku to bylo 242 chodců, z nichž 6 zraněním podlehlo a 35 utrpělo těžké zranění. V tomto roce, od ledna do konce října, došlo v Ústeckém kraji v nočních hodinách, za svítání nebo za soumraku ke střetu s chodcem v 37 případech. Ve dvou případech utrpěl chodec smrtelné zranění a 6 osob bylo zraněno těžce.