Sokoli ve výrobních areálech ORLEN Unipetrol zažili rekordní sezónu

Výrobní areály skupiny ORLEN Unipetrol se i letos staly domovem pro několik ptačích rodin. Sokolům stěhovavým se podařilo vyvést rekordních dvanáct mláďat – čtyři v Litvínově, čtyři v Kralupech nad Vltavou a stejně tak v pardubickém Paramu. Mladí sokoli už vyletěli do světa, kde budou získávat nové zkušenosti a dovednosti při lovu, aby v následujících letech mohli ve svých teritoriích vyvést vlastní mláďata. Kromě sokolů stěhovavých letos v litvínovské rafinérii úspěšně zahnízdily i poštolky obecné. Celkem se letos podařilo odchovat 5 mláďat. Hnízdění sokolů stěhovavých je v areálech skupiny ORLEN Unipetrol podporováno ve spolupráci s organizací ALKA Wildlife už od roku 2011. Od té doby se podařilo sokolím párům vyvést na komínech výrobních areálů 70 mláďat.
Letošní sezóna byla mimořádně úspěšná. V litvínovské rafinérii se již v březnu na komíně T 700 objevila první čtyři vajíčka, ze kterých se v dubnu vylíhla čtyři mláďata. Ta byla na konci měsíce okroužkována. V Kralupech nad Vltavou se vyklubala další čtyři mláďata, která ornitologové okroužkovali v květnu. Stejný počet mláďat se podařilo vyvést i v pardubickém areálu Paramo, kde má společnost budku teprve od roku 2023. „Máme obrovskou radost z letošního hnízdění sokolů. Všechny naše ptačí rodinky letos dohromady vychovaly dvanáct mláďat, což je historicky nejvyšší počet od začátku našeho projektu. Tento úspěch je výsledkem dlouhodobé spolupráce s odborníky z ALKA Wildlife a také důkazem, že i průmyslové areály mohou být bezpečným a stabilním prostředím pro ohrožené druhy,“ uvedla Lucie Pražáková, ředitelka Nadace ORLEN Unipetrol. V neratovické Spolaně se stejně jako loni nepodařilo samici vyvést mláďata, přestože byla v budce vidět dvě vejce.
Rekordní počet sokolích mláďat při letošním hnízdění přinesl nejen radost, ale i zajímavé momenty ze života dalších ptačích obyvatel v areálech společnosti ORLEN Unipetrol. Kromě sokolů stěhovavých se totiž dařilo v litvínovském Chemparku také poštolkám obecným. Jedna samička zahnízdila v budce na etylenové jednotce, kde se vylíhla tři mláďata a dvě z nich přežila. Další samička pak úspěšně odchovala také tři mláďata v hnízdě umístěném na požárním žebříku komína. Všechna tři mláďata přežila a opustila hnízdo. „Příběh těchto poštolek završila i nečekaná záchranná akce. Jedno z mláďat uvízlo kousek od litvínovské administrativní budovy a zaměstnanci měli obavu o jeho přežití. Díky pohotovému jednání se dvěma zaměstnancům podařilo ve spolupráci s ornitology poštolku odchytit a zachránit ji. Následně ji odvezli do psího útulku Městské policie v Litvínově, kde si ji převzali odborníci ze záchranné stanice v Litoměřicích,“ doplnila Lucie Pražáková. Areály ORLEN Unipetrol v Česku hostí několik desítek párů poštolek, lokálně jsou tak významnými hnízdišti tohoto malého druhu dravce.
Sokoli stěhovaví využívají hnízdní budky na komínech výrobních areálů ORLEN Unipetrol již od roku 2011, kdy začala spolupráce se sdružením ALKA Wildlife. „Za 14 let se sokolům podařilo na komínech společnosti vyvést 70 mláďat. Letos jsme například v litvínovské rafinérii kroužkovali velmi mladé sokoly. Byli na světě 12 až 14 dnů a na rozdíl od minulých let nekladli při kroužkování žádný odpor. Jediná nevýhoda časného kroužkování je, že nejsme schopni s jistotou rozeznat pohlaví mláďat. Sokoli již vyletěli z hnízda a začínají objevovat svět a získávat nové zkušenosti,“ popisuje hnízdění sokolů ornitolog Václav Beran ze sdružení ALKA Wildlife.
Celé období hnízdění sokolů mohla jako každý rok pozorovat i široká veřejnost na webových stránkách www.starameseosokoly.cz. Tam je možné sledovat rychlý růst mláďat celý den přes online stream. V letošním roce se návštěvnost webových stránek oproti loňským 100 tisícům zhlédnutí vyšplhala na více než 144 tisíc. Mladí dravci se nyní vydávají na cestu do světa, kde si během dvou až tří let najdou vlastní teritorium. Díky kroužkování je možné sledovat jejich další osudy – někteří z nich se již objevili v Německu, Polsku nebo dokonce ve Francii. Většina se ale později vrací zpět do republiky a hnízdí na jiných stavbách.