Sokolský běh u jezera Most

Oslavte vznik naší země 28. října na Sokolském běhu republiky u jezera Most.
Už posedmé vyrážíme oslavit vznik republiky tak, jak to máme nejraději – pohybem. Sokolský běh republiky opět propojí desítky zajímavých lokalit v Česku i v zahraničí. Přidej se k tisícům hrdých běžců, kteří 28. říjen slaví aktivně na čerstvém vzduchu.
Sokolský běh republiky není jen sportovní akcí. Je to především událost, která každoročně spojuje tisíce lidí po celé republice – i za jejími hranicemi.
Registrace na běh v národních barvách, který se bude konat 28. října 2025 v u jezera Most, jsou spuštěny na webu behrepubliky.cz
Online registrace budou ukončeny 23. 10. 2025.