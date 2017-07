Šokovaný Babiš na Mostecku: Tolik prázdných bytů, to jsem ještě nikde neviděl!

Na Mostecko zavítal předseda vládního hnutí ANO a bývalý ministr financí Andrej Babiš. Přijel na pozvání čelních představitelů bytových družstev, aby se seznámil s problémy kolem bydlení a na vlastní oči se přesvědčil, jak funguje v praxi například kšeftování s chudobou a zneužívání sociálních dávek.

Andrej Babiš viděl neutěšenou situaci na janovském sídlišti. „Chtěl jsem se více seznámit s problematikou kolem bydlení. Navštívil jsem sídliště v Janově… Šokující je zdejší přebytek bytů, to jsem ještě nikde u nás neviděl,“ líčil dojmy Andrej Babiš. „Přijíždějí a stěhují se sem lidé z celé republiky, dokonce ze zahraničí, kteří jsou na dávkách a je jim jedno, kde žijí. To je absurdní. Vydělává na tom strašná spousta lidí a všechno to platí stát. Není to normální, když pět milionů lidí pracuje a jsou lidé, kteří mohou pracovat, ale dávky jsou pro ně tak zajímavé, že do práce nejdou i za lepších platových podmínek,“ podotkl Babiš. Připomněl, že resort ministerstva práce a sociálních věcí je největší spotřebič státního rozpočtu. Představuje zhruba šest set miliard, tedy zhruba polovinu výdajů našeho státního rozpočtu. „Jsou tu velké rezervy a je potřeba dát to do pořádku,“ řekl. Mimo jiné sdělil, že do sněmovních voleb se připravuje program, jehož součástí bude změna zákona, která je v tomto směru zapotřebí. „Stát si musí více ohlídat své peníze a dohlédnout na to, aby sociální dávky dostávali skutečně jen ti, kteří to potřebují. Proto jsem požádal pana předsedu Rybu, aby dal na papír všechny požadavky z hlediska potřeby určitých legislativních změn. Je potřeba najít jiný systém a změnit i přístup úřadu práce k celkové problematice,“ je přesvědčen Andrej Babiš.

Úřady práce nemohou být podle něj jen nějaké evidenční účetní středisko, ale měly by hrát aktivní roli při kontrole a udělování dávek u lidí, kteří nepracují a dostávají sociální bydlení. „To, že tady je množství spekulantů, že stále kupují byty a ani sem nejdou, mají z toho byznys… Stát musí zmapovat, komu dává dávky na sociální bydlení a sám si to pohlídat,“ dodal předseda hnutí ANO.

Zástupci Svazu českých a moravských bytových družstev v čele s ředitelem největšího bytového družstva na Mostecku, SBD Krušnohor, Františkem Rybou pozvali Andreje Babiše, aby jim pomohl protlačit některé novely kolem bydlení, které by bylo možné ještě do konce volebního období projednat a schválit. „Pan Babiš viděl problematiku na vlastní oči a je v obraze. Věříme, že jestli bude v nové vládě, bude se našimi problémy zabývat. To je to, co potřebujeme. Kompletně překopat systém vyplácení dávek a tyto dávky podmínit. Pokud chce dávky někdo pobírat, musí za ně odvést nějakou práci nebo službu. Není možné příspěvky jen shrábnout a nic za to neudělat,“ uvedl ředitel SBD Krušnohor Ryba.