Soutěž čerpacích stanic ORLEN o večeři s šéfkukařem Romanen Stašou stále běží

Soutěž čerpací stanice ORLEN pro všechny milovníky dobrého jídla a výjimečných gastronomických zážitků pokračuje do 10. května. Zákazníci, kteří v síti ORLEN nakoupí minimálně za tisíc korun, se mohou zapojit do soutěže o atraktivní ceny. Tou hlavní je privátní vaření s jedním z nejznámějších českých televizních kuchařů posledních let šéfkuchařem Romanem Stašou přímo u vítěze doma.
Zapojení do soutěže je velmi jednoduché. Stačí nakoupit na čerpací stanici ORLEN alespoň za 1 tis. Kč a zadat soutěžní kód z účtenky na soutěžním webu soutezorlen.cz nebo prostřednictvím SMS. Každý soutěžní kód zároveň automaticky vstupuje do pravidelných i závěrečného slosování o ceny. Vyvrcholením celé soutěže pak bude slosování o hlavní cenu – kulinářský zážitek se šéfkuchařem Romanem Stašou, který připraví exkluzivní menu přímo doma u vítěze. „Naším cílem je nabídnout zákazníkům nejen kvalitní produkty a služby, ale i inspiraci a přidanou hodnotu. Gastronomii vnímáme jako důležitou součást životního stylu a soutěž s Romanem Stašou tak přirozeně navazuje na to, co je pro nás zásadní – kvalita, chuť a zážitek,“ říká ředitel sítě čerpacích stanic ORLEN v České republice Rostislav Moravec.
Soutěž již začala a probíhá do 10. května na čerpacích stanicích ORLEN v České republice. Kompletní pravidla soutěže a detailní podmínky účasti jsou k dispozici na webu soutezorlen.cz.
Základními výhrami v soutěži jsou vstupenky pro dvě osoby na oba dny gastronomického Prima Fresh Festivalu, a to podle výběru výherce v Plzni, Pardubicích nebo ve Slavkově u Brna. Další možností jsou vouchery v hodnotě 2 tis. Kč na designové nádobí značky Fabini.
Každý týden navíc probíhá samostatné slosování všech zaregistrovaných kódů o VIP backstage vstupenky na Prima Fresh Festival. Tyto vstupenky pro dvě osoby zahrnují přístup do VIP stanu určeného pro hvězdy festivalu, známé osobnosti a partnery akce, neomezenou konzumaci piva, kávy a nealkoholických nápojů, kredit 2 tis. Kč na degustační menu vybraných restaurací a vinařství i komfort bez front, kdy obsluhu zajišťují hostesky přímo u stolu.
Roman Staša je český kuchař, moderátor a bývalý hokejista, který se však nejvíc proslavil jako vítěz soutěže MasterChef Česko, která ho dostala do povědomí veřejnosti. Objevuje se například v pořadu Víkendová Snídaně a vydal vlastní knihu o vaření. K vaření se dostal relativně pozdě – ještě před MasterChefem prý „nepoznal houbu od bedly“, ale díky píli se vypracoval až na vítěze soutěže. Známý šéfkuchař nevládne skvěle jen vařečkou. Hrál na vysoké úrovni hokej a dokonce byl v mládežnické reprezentaci. Po konci hokejové kariéry se věnoval fitness a nyní se kromě vaření věnuje i studiu psychoterapie.