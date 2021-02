Most přes kolejiště Českých drah a řeku Bílinu k jezeru Most, na jehož projekci se podílela společnost HERKUL a.s., je zařazen do letošního ročníku prestižní soutěže Mostní dílo roku v kategorii Novostavba.

Pořadatelem soutěže je Ministerstvo dopravy ČR. Cílem soutěže je vždy jednou za rok vyhodnotit nekonvenční esteticky působivé a účelné nové dílo na území ČR.