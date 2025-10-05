Soutěž pro děti a mládež v oblasti internetové bezpečnosti slibuje atraktivní ceny

Od října mají žáci ZŠ a studenti SŠ po celé České republice příležitost zapojit se do soutěžního kvízu v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet. Dvanáctý ročník soutěže nabízí možnost vzdělávat se v oblasti bezpečného užívání internetu a ostatních komunikačních technologií a zároveň soutěžit o atraktivní digitální ceny na www.kpbi.cz. Soutěž probíhá až do 28. února 2026.
„Pro účastníky jsou připraveny e-learningové lekce, videospoty a podcasty, které jim přiblíží nejdůležitější informace z oblasti internetové bezpečnosti. Po prostudování těchto vzdělávacích materiálů se mohou žáci a studenti zúčastnit soutěžního kvízu, který obsahuje 20 otázek zaměřených na bezpečnost v online prostředí. Ti, kteří odpoví správně na všechny otázky, budou automaticky zařazeni do slosování o zajímavé ceny,“ popisuje průběh soutěže Lucie Časarová, vedoucí projektu. Na přípravě otázek spolupracovaly platformy AI Dětem a CZ.NIC.
Pro opravdové znalce je připraven také Kvíz PLUS, který prověří hlubší znalosti problematiky elektronické bezpečnosti. Nejlepší řešitelé postoupí do krajských kol a následně do celorepublikového finále. Veškeré vzdělávací materiály a kvíz jsou dostupné na webových stránkách projektu www.KPBI.cz. Vloni se kvízu zúčastnilo přes 60 000 řešitelů. Pořadatelé doufají, že letos se jich zapojí ještě o něco více. Zapojit se mohou mladí buď ve škole v rámci výuky informatiky, pokud s tím příslušný pedagog souhlasí, nebo doma. Mladší 16 let potřebují k registraci souhlas rodičů.
O co se soutěží?
Hlavními partnery soutěžního kvízu jsou již tradičně společnosti Microsoft a Gordic, které do soutěže věnovaly lákavé ceny. Soutěžící se mohou těšit na drony, tablety, chytré hodinky a další drobnou elektroniku