Středisko volného času Most připravilo velikonoční soutěž na téma „Vypěstuj si ozdob velikonoční osení“. Soutěž je rozdělena na dvě kategorie od 3 do 6 let a od 7 do 12 let. Soutěžit děti mohoú až do 28. března. Nejoriginálnější výtvor čeká odměna, pro ostatní soutěžící jsou připraveny drobné pozornosti. Více na www.svc-most.cz nebo na facebooku svc.