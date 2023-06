Soutěž pro fotografy spojená s historickými vozidly

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova vyhlásil soutěž pro FOTOGRAFY!! V sobotu 24. 6. vypraví speciální historické vozy ze svého vozového parku. Tramvaj T5B6 vyjede 3x z Mostu do Litvínova a historický autobus RTO mohou vyzkoušet nadšenci 2x v Mostě a 2x Litvínově. Do soutěže se zapojíte tak, že při jízdě pořídíte fotografie, které pošlete do konce, tedy 30. června, na e-mailovou adresu: fotosoutez@dpmost.cz.

Z došlých obrázků vybere dopravce 3 výherce, které odmění upomínkovými předměty DP Most a také zajistí individuální prohlídku vozoven dopravního podniku. Fantazii se meze nekladou.