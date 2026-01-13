Speciální tým kriminalistů objasnil sérii vloupání napříč krajem

Tým krajských kriminalistů ve spolupráci s kriminalisty jednotlivých územních odborů úspěšně objasnil rozsáhlou sérii majetkové trestné činnosti, která se odehrávala na území Ústeckého kraje, ve dvou případech také ve Středočeském kraji. Policejní vyšetřovatel zahájil trestní stíhání muže ve věku 36 let pro trestné činy krádeže a poškození cizí věci. Současně bylo zahájeno trestní stíhání také 45letého muže, který se v některých případech na této trestné činnosti spolupodílel. Jednotlivé skutky se kriminalistům podařilo propojit díky shodnému způsobu provedení, tzv. modusu operandi. Pachatel se opakovaně vloupával do různých objektů násilným překonáním vstupních dveří či oken, nejčastěji jejich vypáčením. Na místech vloupání kriminalisté zajistili značné množství stop, a to nejen z oboru daktyloskopie (otisky prstů) a trasologie (stopy obuvi), ale také z oboru mechanoskopie, tedy stopy po použitých nástrojích, a další kriminalisticky využitelné stopy. Tyto důkazy byly postupně vyhodnocovány a porovnávány. Současně kriminalisté analyzovali dostupné kamerové záznamy a využívali operativně pátrací činnost, díky čemuž se jim podařilo vytipovat možného pachatele. Po přibližně tříměsíční intenzivní práci se podařilo v průběhu prosince případ realizovat. V ranních hodinách si pro hlavního obviněného muže přijela zásahová jednotka, která jej zadržela. Obviněný je v současné době stíhán vazebně. Celková způsobená škoda se v souvislosti s touto trestnou činností pohybuje bezmála kolem jednoho milionu korun. V případě prokázání viny hrozí hlavnímu obviněnému trest odnětí svobody až na pět let. Při výslechu obviněný svého jednání litoval.