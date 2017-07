Spokojenost se životem v Meziboří vyjádřili lidé v anketě

Se životem ve městě jsou lidé z Meziboří spokojeni. Nejvíce je trápí nedostatek parkovacích míst. Vyplynulo to z ankety, kterou před prázdninami mezi obyvateli Meziboří uspořádalo vedení města.

Na dotazník odpovědělo 136 lidí, z toho 71 elektronicky. Větší zájem o budoucnost města mají ženy, do ankety se jich zapojilo 77. Většinou odpovídali starousedlíci.

V dotazníku se lidé vyjadřovali ke dvanácti oblastem veřejného života. Hodnotili je známkami od jedničky do dvanáctky, přičemž jednička představovala největší nespokojenost. O tom, že se lidem v Meziboří žije dobře, svědčí fakt, že nejnižší známka v průměru byla 4,4 za nedostatečné parkování, většinou ale lidé hodnotili známkami nad sedm. Se stavem mobiliáře je spokojeno 109 účastníků ankety. Se zelení je spokojeno 116 lidí ze 136. Také dětská hřiště si stojí dobře. Spokojenost vyjádřilo 83 procent dotázaných. Lidé v Meziboří většinou ani nepostrádají klidové plochy. Spokojeni ale nejsou s nabídkou obchodů a služeb.

Většina těch, kdo odpovídali na anketu, k nákupům využívá supermarkety v Litvínově. S chodníky je spokojeno 78 procent dotázaných. Lidé většinou ani nepožadovali zklidnění dopravy ve městě nebo doplnění spojů veřejné dopravy. O co ale velmi stojí, je stezka pro pěší do Litvínova. Využívalo by ji 76 procent respondentů. Spokojeni jsou lidé také s veřejným osvětlením. Nedostatečné je podle 60 procent účastníků ankety množství parkovacích ploch. Lidé by uvítali řadové garáže. Ochotni jsou ale také parkovat na parkovištích mimo dohled z jejich bytů. Velkou spokojenost vyjádřili lidé s místy shromažďování odpadu. Ta vyhovují 91 procentům odpovídajících. Nejvíce spokojených ohlasů má ale pořádek a bezpečnost ve městě. Pořádek získal kladné body od 96 procent účastníků ankety, bezpečně se v Meziboří cítí 97 procent dotázaných. Lidé měli také možnost vyjádřit se k tomu, co by ve městě chtěli. Na volnou plochu před základní školou by lidé nejraději umístili park. Park také zvítězil na ploše současného Parku přátelství a na ploše pod Senior parkem.

Rozporuplná přání mají lidé s ohledem k využití vodní plochy pod sjezdovkou. Tam by rádi viděli koupaliště, hřiště, parkoviště i park. V dotazníku pak lidé upozorňovali také na svou nespokojenost s množstvím psích exkrementů, žádali například psí park, levnější dopravu i poplatek za likvidaci odpadů nebo veřejná grilovací místa pro piknik.