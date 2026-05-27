Společenskou odpovědnost v Ústeckém kraji ocenil hejtman již podesáté

Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost letos získalo osm nejlepších firem, veřejných organizací a obcí z regionu. Ústecký kraj ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje (HSR-ÚK) a Radou kvality České republiky vyhlásil soutěž již podesáté. Dlouhodobě tak podporuje odpovědný přístup k podnikání i veřejné službě.
Do letošního ročníku se zapojilo 59 organizací ze soukromého i veřejného sektoru. Soutěž potvrdila, že odpovědnost vůči zaměstnancům, komunitám i životnímu prostředí má v regionu své pevné místo.
„Ústecký kraj prochází náročnou transformací. Postupně se mění hospodářské zaměření regionu, vzniká potřeba nových pracovních míst, modernizace vzdělávání i větší podpory mladých lidí, kteří zde chtějí žít a pracovat. Taková změna se neobejde bez spolupráce veřejného sektoru, obcí, škol, neziskových organizací i firem. Právě odpovědný přístup firem ke svému okolí, zaměstnancům a komunitám je proto velmi důležitý. Ocenění společenské odpovědnosti ukazuje, že v našem kraji působí společnosti, které vnímají svou roli šířeji než jen ekonomicky, a za to jim patří poděkování,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.
Ceny společně předávali hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec, předsedkyně HSR-ÚK Gabriela Nekolová a předseda Rady kvality ČR Eduard Muřický.
Podle hodnotitelů patřil letošní ročník k těm nejkvalitnějším. Přihlášené organizace prokázaly systematický a promyšlený přístup k odpovědnému řízení i k vytváření dlouhodobé hodnoty a mají vysoké šance na umístění i v celostátní soutěži.
„Ústecký kraj patří mezi lídry v oblasti společenské odpovědnosti. Rostoucí kvalita přihlášek ukazuje, že odpovědný přístup se stává standardem. Nejde pouze o samotné ocenění – Cena hejtmana za společenskou odpovědnost má také významnou motivační roli. Sdílení příkladů dobré praxe inspiruje další organizace a přispívá k tomu, aby se Ústecký kraj stal místem, kde se dobře žije i podniká,“ uvedla Gabriela Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK.
Soutěž proběhla v osmi kategoriích rozdělených do dvou skupin: podnikatelský a veřejný sektor. Hodnotitelé nejvíce oceňovali organizace, které aktivně a nad rámec zákonných povinností přispívají k udržitelnému rozvoji a systematicky se věnují všem třem pilířům společenské odpovědnosti – ekonomickému, sociálnímu i environmentálnímu.
Jak už se stalo tradicí, předávání cen i letos hostil jeden z loňských vítězů – tentokrát Městská knihovna Louny v čele s ředitelkou Dagmar Kučerovou v prostorech Pavilonu Josefa Fouska v Masarykových sadech.
VÝSLEDKY 10. ROČNÍKU:
Velké organizace s více než 250 zaměstnanci:
1. Chart Ferox, a. s.
2. Mondi Štětí, a. s.
3. AGC Flat Glass Czech, a. s.
Střední organizace s 250 a méně zaměstnanci:
1. AIR PRODUCTS spol. s. r. o.
2. Panattoni Czech Republic Development s. r. o.
3. Oiles Czech Manufacturing s.r.o.
Malá organizace s 50 a méně zaměstnanci:
1. Good Sailors, s. r. o.
2. MISVO, s. r. o.
3. PPS Engineering CZ, s. r. o.
Mikropodnik do max. 10 zaměstnanců:
1.ELFIUM, s. r. o.
2. AnnKas, s. r. o.
3. Svatební salon Delta, s. r. o.
Organizace veřejného sektoru s více než 50 zaměstnanci:
1. Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace
2. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
3. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Organizace veřejného sektoru s 50 a méně zaměstnanci:
1. Mateřská škola Veltěže
2. Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě
3. Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, nám. Pionýrů 1, okr. Most
Obce s rozšířenou působností:
1. Statutární město Děčín
2. Město Žatec
3. Město Louny a Město Litoměřice
Ostatní obce:
1. Obec Skršín
2. Obec Veltěže
3. Obec Radovesice