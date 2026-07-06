Společné hlídky policistů a strážců národního parku pokračují i během letních prázdnin.

Také během letních prázdnin pokračují v Národním parku České Švýcarsko společná preventivně bezpečnostní opatření.
V neděli 5. července 2026 se do další akce zapojili policisté Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, jejich kolegové z Německa, strážci Správy Národního parku České Švýcarsko, policisté oddělení jízdní policie z Libereckého kraje a hlavního města Prahy. Do opatření byla zapojena také Letecká služba Policie České republiky, která prostřednictvím dronu monitorovala vybrané lokality národního parku a podporovala činnost hlídek v terénu.
Zvýšená pozornost je národnímu parku věnována také v souvislosti s nedávným požárem, který znovu ukázal, jak rychle může zejména v období sucha dojít k ohrožení cenné přírody.
Společné hlídky se zaměřily především na dodržování pravidel pohybu v národním parku. Kontrolovaly zejména zákaz rozdělávání ohně, vstupu mimo vyznačené turistické trasy, nocování mimo vyhrazená místa a vjezdu motorových vozidel do lokalit, kde je to zakázáno. Současně návštěvníkům připomínaly zásady bezpečného a ohleduplného chování v přírodě a význam ochrany tohoto jedinečného území.
Na dodržování veřejného pořádku dohlíželi také policisté na koních, kteří kontrolovali hůře přístupné části národního parku. Hlídky na čtyřkolkách se zaměřily na přístupové komunikace a rizikové lokality. Jejich činnost doplňoval policejní dron, který umožnil efektivnější monitoring rozsáhlého území a rychlejší vyhodnocování situace. Spolupráce českých a německých policistů se strážci národního parku přispívá nejen k větší bezpečnosti návštěvníků, ale také k účinnější ochraně přírody zejména v období zvýšeného turistického ruchu.
V průběhu letních prázdnin budou obdobná preventivně bezpečnostní opatření pokračovat i nadále. Jejich cílem je předcházet mimořádným událostem, minimalizovat riziko vzniku požárů a připomínat, že ohleduplné chování každého návštěvníka je nezbytné pro zachování přírodních hodnot Národního parku České Švýcarsko i pro bezpečnost všech, kteří jej navštěvují.