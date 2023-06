Společnosti Nexen Tire Europe vydala prohlášení k vývoji kolektivního vyjednávání

Nexen Tire se dnes s odbory dohodl na posledních detailech Kolektivní smlouvy. Podepsána bude do konce června.

Vedení společnosti Nexen Tire se dnes 26. června dopoledne setkalo se zástupci odborů společnosti. Jednání navazovalo na předchozích několik setkání o projednání a finalizaci konečné podoby tzv. Kolektivní smlouvy, která upravuje vztahy společnosti vůči zaměstnancům.

Klíčový fakt je ten, že společnost Nexen Tire již od března 2023 dodržuje dohodu uskutečněnou mezi společností a odbory v únoru 2023, která především upravila navýšení mezd zaměstnanců společnosti v průměru o 8 procent a byl vyplacen jednorázový bonus ve výši 20 000Kč. Všichni zaměstnanci společnosti Nexen Tire tedy od března 2023 pobírají mzdy navýšené o průměrně 8 procent a využívají celou řadu dalších benefitů v hodnotách tisíců korun měsíčně na každého zaměstnance.

Na dnešním jednání byly s odbory dojednány poslední detaily podoby Kolektivní smlouvy. Obě strany finální verzi potvrdily. K samotnému podpisu dojde do konce tohoto týdne, tedy, jak bylo v plánu, do konce června 2023. Společnost Nexen Tire zároveň deklaruje, že je připravena jednat i do budoucna se samotnými zaměstnanci i zaměstnavatelskými odbory.

Továrna, která působí v průmyslové zóně Triangle, se zabývá výrobou pneumatik.