Spolužákovi ukradl sluchátka

Na mosteckém obvodním oddělení si převzal 18letý muž z Litvínova sdělení podezření ze spáchání trestného činu krádež vloupáním. Podle policistů před vánocemi násilím vytrhl dvířka plechové skříňky určené pro zaměstnance obchodu. Toho času byl mladík v jednom z mosteckých supermarketů na řízené praxi v rámci studijního oboru. Z cizí skříňky měl odcizit spolužákovi sluchátka za téměř 3 tisíce korun, které si uschoval do své bundy. Údajně to byl ze strany podezřelého nejapný a hloupý žert. Ne každému to přijde ovšem vtipné. Humor by mohl přejít i Litvínovana u soudu, protože v případě uznání viny mu hrozí až dvouleté vězení.