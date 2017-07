Sporťásky (30. týden)

Domácí Souš nestačila na Varnsdorf

Divizní fotbalisté Souše v prvním kole českého poháru – MOL Cupu nestačili na domácím hřišti na druholigový FK Varnsdorf. Favorizovaní hosté si zajistili postup po hladké výhře 3:0.

Kočař vyhrál mostecký triathlon

Čtyřiadvacetiletý Lukáš Kočař z Brna se stal vítězem hlavní soutěže terénního triathlonu Krušnoman na mostecké Matyldě. Trať 1,2 km plavání, 32 km jízdy na kole a 10 km běhu zvládl v bahnitém terénu za 2 hodiny a 18 minut. Druhý skončil Jan Kubíček, třetí Vojtěch Bednarský. Mezi ženami byla ve stejné disciplíně nejlepší Helena Erbenová, mistryně světa v zimním i terénním triatlonu, s časem 2 hodiny 36 minut.

Začne prodej permanentek na hokej

Extraligový hokejový klub HC Verva Litvínov oznámil, že v úterý 1. srpna zahájí prodej permanentních vstupenek na novou mistrovskou sezonu 2017 – 2018. A to pouze na stání. Permanentky na sezení se budou řešit na začátku září, majitelé těch na uplynulou sezonu budou mít přednost.

Litvínov začne na ledě v Plzni

Extraligový HC Verva Litvínov zná rozlosování nového ročníku nejvyšší soutěže. Ten začnou Ropáci na ledě svého soupeře, a sice 8. září v Plzni. Doma se poprvé představí v neděli 10. září proti Liberci.

Verva bude hrát doma v tmavých dresech

Po dvou sezonách dochází ke změně v odstínu dresů domácího týmu při zápasech Tipsport extraligy. Tým, který bude v utkání domácím, má právo nastoupit v tmavé sadě dresů. Verva se tak vrátí k černé variantě.

Basketbalisté budou mít soustředění

Soustředění basketbalistů BK Baník Most proběhne ve dvou turnusech, a to ve známé lokalitě Hora Svaté Kateřiny. První turnus bude od 9. do 18. 8. pro kategorie U11, U12 a U13. Druhý turnus od 18. do 27. 8. Pro kluky kategorie U13, U15 a U17 a holky kategorie U19.

Trojice hráčů vyhrála celostátní turnaj

Poslední celostátní turnaj dospělých před letní soutěžní přestávkou se uskutečnil v mostecké sportovní hale. Hráči Badmintonové Akademie Lukáše Kroce při něm vybojovali čtyři vítězství. Ve smíšené čtyřhře roli favoritů potvrdila dvojice Bedřich Valenta, Martina Krocová. Valenta vyhrál i dvouhru mužů. Suverénkou dvouhry žen byla Veronika Dobiášová.