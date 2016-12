Sporťásky (49. týden)

Kouč Jandač opět povolal Pavelku a Hanzla

Útočník HC Verva Robin Hanzl a obránce Tomáš Pavelka byli opět nominováni do reprezentačního výběru trenéra Jandače, pro nadcházející Chanel One Cup, který se bude hrát ve dnech 15. – 18. prosince v Moskvě a Helsinkách. V nominaci je také bývalý gólman Litvínova Pavel Francouz.

Reichel a Dufek v repre výběru do 20 let

Útočníci Kristian Reichel a Jan Dufek (mimochodem střelec úvodní branky a autor asistence na vítěznou branku v zápase Mostu proti Prostějovu) byli nominováni na turnaj World Junior A Challenge. Národní výběr do 20 let nejprve zamíří do městečka Fort McMurchy, kde si 9. prosince zahraje přípravu proti týmu Oil Barons. 11. prosince startuje turnaj v Bonnyville, jehož se vedle českých mladíků zúčastní také výběry Kanady Východ, Kanady Západ, USA, Ruska a Švýcarska.

Skončil brankářský kemp Jardy Belaně

Po tři víkendy mohli zájemci o zdokonalování se v brankářské fotbalové činnosti využít možnosti zúčastnit se kempu Jaroslava Belaně. Ten s uskutečnil v areálu Baníku Souš a jeho součástí byla také autogramiáda gólmana druholigového Sokolova a bývalého reprezentanta Petra Johany.

Pardubice odjely s řádným výpraskem

Řádný výprask si odvezl z litvínovského ledu celek hokejistek Pardubic. Ten totiž s omácím HC prohrál 13:0. Opět se střelecky výrazně prosadila Chmelová. Ve dvou zápasech po sobě dosáhla 16 branek.

Útočník Slavíček odešel do Kadaně

Po 310 zápasech v mosteckém dresu odešel křídelní útočník Bohumil Slavíček z HC Most na hostování do klubu SK Kadaň. V Mostě hrál povětšinu letošní sezony v útočné formaci po boku zkušeného Tomáše Divíška.

V pondělí startuje Christmas Cup

Mezinárodní hokejový turnaj mládeže Christmas Cup 2016 startuje už v pondělí 12. prosince. Celkem se při něm představí tři kategorie. Tou první budou ročníky narození 2006 a 2007. Turnaj se bude hrát v Bílině a v Mostě a zúčastní se jej dvanáct týmů.

Muži do Varnsdorfu, juniorky do Kladna

Hráči BK Baník Most míří v sobotu 10. prosince k utkání Severočeské ligy do Varnsdorfu, kde se od 17.00 hodin utkají s místním celkem TJ Slovan. Juniorky kategorie U19 zajíždí ve stejný den k ligovému utkání do Kladna. Proti Sokolu nastoupí od 15.30 hodin.