Sportovci z SK LEON na MS v kickboxingu asociace WMAC

Během víkendu 23. – 24. září 2023 se v německém městě Schwabmünchen uskutečnilo Mistrovství světa v kickboxingu asociace WMAC, šampionát byl součástí World Martial Arts Games.

Turnaje se zúčastnilo 10 sportovců ze sportovního klubu LEON z mosteckého Kung-fu centra. Výprava vyjela z Mostu ve 4 hodiny ráno v pátek 22. září 2023 krom deseti sportovců se na cestu vypravili čtyři trenéři a dva mezinárodní rozhodčí, kteří svou prací arbitrů na zápasištích reprezentovali Českou republiky a v neposlední řadě město Most a SK LEON.

Do místa konání dorazili auta se sportovci krátce po desáté hodině, poté co se bez problémů zvážili a zaregistrovali se přesunuli do sousedního města Augsburg kde se ubytovali. Hlavní trenér a manažer klubu spolu s jedním trenérem a rozhodčími vyrazil zpět do sportovní haly na poradu rozhodčích a koučů během, které byly upřesněny pravidla všech disciplín, ve kterých se bude během turnaje zápasit. Doladili se organizační časy a podmínky pro zdárný chod turnaje. Bylo to bezpodmínečně nutné vzhledem k tomu, že během dvou dnů mělo proběhnout celkem 1 780 vzájemných duelů mezi bojovníky z 24 zemí.

V sobotu 23. záři 2023 kdy byl nejdůležitější den turnaje vstávali mostečtí závodníci, trenéři

a rozhodčí velmi brzy aby se stihli nasnídat a přesunout do haly kde první zápasy začínali v 9 hodin. Všichni museli být včas na místě, připraveni a koncentrováni. Nechci zde popisovat jednotlivé zápasy všech závodníků (oni by pak neměli co vyprávět). Jediné, co zde chci zdůraznit je fenomenální úspěch Matyáše Vítězslava Vítka, který nastoupil do dvou disciplín a dvou věkových kategorií (kadeti a muži) tzn. Čtyři starty!!! Ve svých 16ti letech zvítězil ve všech zápasech v lightcontactu mezi muži. Zde se někdy jednalo spíše o plný kontakt, kdy provedené techniky, které někteří muži proti Matyášovi použili byly opravdu tvrdé

a provedené plnou silou. Né všichni měli morální kodex na to, aby unesli porážku od mladého kluka z Lužice u Mostu, který je s přehledem a grácií porážel při své cestě za titulem Mistr světa asociace WMAC v kategorii + 90 kg muži.

Bojovníci z teamu SK LEON vybojovali 7x titul Mistr světa, 3x titul Vicemistr světa a 6x třetí místo. Díky těmto výsledkům se nelze divit tomu, že všichni trenéři jsou právem hrdi na své svěřence.

Nemalý dík patří vyjádřit rodičům sportovců a statutárnímu městu Most, které sportovní klub SK LEON, z.s. podporuje v rámci svých dotačních programů.

Petr Václavík, SK Leon Most