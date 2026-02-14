Sportovní elita Mostecka převzala ocenění

Nejúspěšnější sportovkyní roku 2025 na Mostecku se stala reprezentantka a opora DHK Baník Most Dominika Zachová. Ocenění převzala během slavnostního večera v litvínovské Citadele, kde se tradičně setkává sportovní elita regionu.
Dominika Zachová má za sebou mimořádně vydařenou sezonu. S DHK Baník Most vybojovala mistrovský titul i triumf v Českém poháru. Výrazně se prosadila také individuálně – v klubových statistikách překonala střelecký rekord legendární Hany Martinkové. Úspěšnou sezonu ženské házené navíc doplnilo vítězství mosteckého týmu mezi dospělými kolektivy a prvenství mladších dorostenek v mládežnické kategorii.
Druhé místo obsadil sjezdový lyžař Marek Müller, který aktuálně reprezentuje Českou republiku na zimních olympijských hrách v Itálii.
Třetí místo vybojoval kickboxer Matyáš Vítězslav Vítek z SK Leon. Mezi oceněnými byla také házenkářka Anna Jestříbková (4. místo) a biatlonistka Kristýna Otcovská, která získala Cenu města Litvínova.
Ocenění si odnesla i zkušená silová závodnice Veronika Strolená (Strongmen Most). Bývalá celková vítězka ankety dlouhodobě potvrzuje své místo mezi nejvýraznějšími osobnostmi regionální silové scény a i v roce 2025 pravidelně bodovala na republikových soutěžích. V mládežnických kategoriích zazářila atletka Jana Johanová, stříbro získala plavkyně Eliška Ulrichová a bronz tanečnice Barbora Hnátková.
Do síně slávy – Ceny Františka Uhlíře se dostal Michal Reindl. Sportovní hvězdou ČUS se stala již zmíněná Jana Johanová a v kategorii Masters ocenění převzala Alena Neradová. Anketu uspořádala Česká unie sportu v Mostě společně se Sdružením sportovních klubů Litvínov.