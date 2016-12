Sportovní hala má díky uhelným penězům nové vybavení

Sportovní hala v Mostě nabízí pro veřejnost posilovnu, saunu i kondiční trenéry. Posilovna je v současné době nově vybavena díky dotaci od těžařů nejmodernějšími posilovacími stroji. Z uhelných peněz pořídila Sportovní hala Most ale také sportovní pomůcky a náčiní pro děti a mládež.

Jak využívat služby ve sportovní hale?

Zájemci, kteří chtějí využít sportoviště, saunu, posilovnu aj., by si měli udělat rezervaci. To je možné v recepci sportovní haly denně od 7 do 22 hodin, na telefonním čísle 474 774 702 či na emailu info@sportovnihalamost.cz

Kolik to stojí?

Permanentka na deset vstupů, která není časově omezena, stojí pro zájemce 500 Kč. Jednorázově zaplatíte za jeden vstup 60 Kč. Junioři (osoby do 18 let) a senioři (od 60 let) zaplatí za vstup 40 Kč. V případě zakoupení permanentky vyjde juniory a seniory vstup na 30 Kč. Pro členy klubu TJ Baník Most je vstup pro dospělé 40 Kč a 20 korun pro juniory a seniory.