Sportovní hala Most bude 10. a 11. ledna patřit házené na nejvyšší úrovni

DHK Baník Most x DHK Zora Olomouc / HK Slovan Duslo Šaľa dne 10. a 11. 1. 2026 od 18.00 hod.
Sportovní hala Most bude o nadcházejícím víkendu patřit ženské házené na nejvyšší úrovni. DHK Baník Most se představí hned ve dvou domácích utkáních MOL ligy a čekají je atraktivní souboje s kvalitními soupeři.
Sobota 10. ledna od 18:00 hod.
12. kolo MOL ligy
V sobotu nastoupí DHK Baník Most proti DHK Zora Olomouc. Tradiční soupeř slibuje napínavý duel plný rychlé hry, tvrdých soubojů a skvělé atmosféry v hledišti.
Neděle 11. ledna od 18:00 hod.
Dohrávka 11. kola MOL ligy
V neděli čeká mostecké hráčky mezinárodní výzva – utkání proti HK Slovan Duslo Šaľa. Fanoušci se mohou těšit na konfrontaci české a slovenské házené a boj o důležité ligové body.