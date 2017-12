Sportovní hala patřila kick boxerům a jejich CHRISTMAS CUPu 2017

V mostecké sportovní hale proběhl o víkendu 22. ročník mezinárodního turnaje CHRISTMAS CUP 2017. Tento turnaj je pořádán jako součást Světového poháru pod záštitou Českého svazu sebeobrany a světové federace bojových umění SFBU. Hlavním pořadatele turnaje jsou mostečtí SK LEON společně s Kung-fu Centrem.

Do sportovní haly v Mostě přijelo zápasit 165 závodníků z 23 oddílů ze 4 zemí Evropy (Česko. Slovensko, Chorvatsko a Německo). Diváci mohli vidět celkem 213 vzájemných duelů napříč celým spektrem disciplín kickboxingu. Soutěžilo se v disciplínách K1, Fullcontact, Kick Light, Lightcontact, Pointfighting a Stužkovaná (Ribbons Getting). Největším překvapením pro pořadatele, rozhodčí a kouče byla disciplína Stužkovaná, do které se přihlásilo 48 závodníků, kteří mezi sebou svedli celkem 76 zápasů. „Vzhledem k tomu, že jsem tuto disciplínu vymyslel a s kolegy Paolom Trajlínkem a Davidem Miškovičem (oba ze Slovenska) jsme jí před pár lety tady v Mostě poprvé představili závodníků a trenérům, jsem velmi potěšen zájmem o tuto disciplínu. Potvrzuje to mou vizi toho, že formou bezkontaktní hry, lze překonat předstartovní stavy a strach z porážky. Navíc to v těch nejmenších sportovcích upevňuje vztah k Fair Play. Všichni účastníci Stužkované byli odměněni. Vítězové si odnesli poháry a medaile. Všichni, kteří nedosáhli na mety nejvyšší dostali plaketu s nápisem „Bojovník ve stužkované“ a všichni, kteří se zúčastnili poprvé obdrželi upomínkovou medaili s nápisem „Můj první turnaj,“ řekl pořadatel turnaje Petr Václavík.

„Jako hlavní trenér SK Leon mohu říct, že výsledky oddílových svěřenců, které na soutěži vedl můj kolega trenér Vojtěch Brzoň jsou vynikající. Mnoho začátečníků si okusilo radost z výhry a naopak zkušení bojovníci, kteří si troufli nastoupit do vyšších kategorií, získali neocenitelné zkušenosti. Všem je navíc po turnaji jasné, že musí ještě víc trénovat. Naši závodníci během turnaje získali 24 cenných kovů z toho 10x zlato, 7x stříbro a 7x bronz“, řekl Petr Václavík