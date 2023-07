Správce jezer Most a Milada, státní podnik Diamo, vydal mimořádné opatření kvůli přetrvávajícím extrémním teplotám a suchu.“V lokalitách obou námi spravovaných jezer, tedy jezera Milada i jezera Most, je do odvolání zakázána manipulace jakýmkoli způsobem s otevřeným ohněm, a to i na místech k tomu určených. Žádáme veřejnost o respektování tohoto zákazu,“ vyhlásila společnost DIAMO.