Spravedlnosti neutekl

Ve středu litvínovští policisté narazili na 45letého muže z Havířova, po kterém pátral Okresní soud v Mostě. Toho hlídka zatkla v odpoledních hodinách v ulici Mostecká. Soud na muže vydal příkaz k zatčení, protože se vyhýbá trestnímu řízení v jisté věci, ve které je podezřelý z majetkové trestné činnosti. Druhý den byl do soudní budovy za doprovodu policistů převezen. Jiného, 42letého Mostečana zatkli ve čtvrtek policisté hlídkové služby. Ten pro změnu procházel evidencí hledaných osob, protože nenastoupil na základě příkazu soudu do výkonu trestu odnětí svobody. Mřížím se vyhýbal od srpna loňského roku. Ještě týž den odpoledne se svezl policejním vozem do vazební věznice.