Sprejeři řádili v centru Mostu, počmárali Repre

Mostečtí strážníci zaznamenali prostřednictvím kamerového systému pět osob, z nichž některé v prostoru mezi budovou magistrátu a hotelem Cascade malovaly fixami na zeď schodů do bočního vstupu budovy Repre. K události byla vyslána nejbližší motohlídka strážníků, kteří na místě zajistili 5 mladistvých ve věku od 15 do 18 let. Šetřením pak strážníci zjistili, že dva z mladíků popsali zeď fixy, které měli u sebe. Strážníci na místě pořídili fotodokumentaci a vzhledem k tomu, že vzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizí věci, na místo přivolali Policii ČR, která si celou událost se všemi poznatky převzala k dalšímu řešení.