Šprtcová Liga škol jde do finále, v Břeclavi pokračoval Český pohár jednotlivců

Na dvou frontách bojovali billiard-hockeyisté.

Ve Středisku volného času v Mostě se utkali mladí hráči v oblastním kole 18. ročníku Ligy škol o postup do celostátního finále. Z vítězství a postupu do finále se radoval tým 15. ZŠ Most A (Vojtěch Jandečka, Dominik Sporer, Ladislav Brom). Spolu s ním postupuje také ZŠ Janov A. Třetí místo příliš nepotěšilo celek 4. ZŠ Most, který zůstal těsně za branami finále. Na turnaj v Břeclavi, který byl do Českého poháru zařazen jako nejvyšší kategorie ČP36, vyslali Mostečtí tentokrát naopak pouze starší hráče. A ti mohou hodnotit své vystoupení jako vydařené, a to i přesto, že na medailové pozice žádný z nich nedosáhl.

V konkurenci jednadevadesáti účastníků obsadil Lukáš Mařík čtvrté místo, Matěj Šanoba byl šestý, Michal Justra dvanáctý a Petr Henych patnáctý.

V aktuálním programu mají stolní hokejisté turnaj nejnižší kategorie Expres. Hrát se bude v pátek 3. února v ZŠ Meziboří. Výsledky: Corrotech Liga škol – Oblastní kolo Severozápad – SVČ Most: 1. 15. ZŠ Most A, 2. ZŠ Janov A, 3. 4. ZŠ Most, 4. ZŠ Janov B, 5. 18. ZŠ Most, 6. ZŠ Meziboří, 7. 15. ZŠ Most B, 8. 3. ZŠ Chomutov A, 9. 3. ZŠ Chomutov B.

Pohár města Břeclavi – Český pohár, kat. ČP36: 1. Martin Kučera (SHL Brno), … 4. Lukáš Mařík, 6. Matěj Šanoba, 12. Michal Justra, 15. Petr Henych, 23. Dalibor Frýba, 24. Ondřej Müller (všichni BHC StarColor Most), 33. Ondřej Frýba (BHC StarColor Most B), 49. Patrik Purket (BHC StarColor Most).