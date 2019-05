Stále kradl, šel rovnou do vězení

Policie v Mostě obvinila z přečinu krádeže 45letého muže z Litvínova. Ten má mít na svědomí několik krádeží. V jednom litvínovském supermarketu spolu s 34letou ženou měli odcizit 24 kusů lahví alkoholu v hodnotě 4 770 korun, které uložili do tašek a poté prodejnu opustili, aniž by za zboží zaplatili. Lup měl muž údajně zpeněžit. I žena čelí obvinění z přečinu krádeže. Z jiného supermarketu měl obviněný sám odcizit čokolády za 400 korun. Krátce po krádeži byl zadržen policií. Poslední krádeže se měl obviněný dopustit tento týden, kdy měl odcizit 14 sad nožů na steak a sadu vidliček. Ostraha ho zadržela a předala policii. Už v minulosti byl za krádež odsouzen a nyní po dalším obvinění putoval rovnou za mříže do výkonu trestu odnětí svobody za jinou majetkovou trestnou činnost.