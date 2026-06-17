Stalo se to, na co fanoušci litvínovského hokeje čekali: Akcie jsou převedené, smlouva podepsána a jede se dál!

Turbulentní období, kterým v předešlých měsících procházel litvínovský hokejový klub, je snad zažehnané.ORLEN Unipetrol převedl akcie na nového většinovéh o vlastníka klubu. Tím se stala akciová společnost Hokej Litvínov založená hokejovými bardy Jiřím Šlégrem a Robertem Kyselou.
Nový vlastník získal za symbolickou cenu všech 70,95 procent akcií klubu. Další akcionáři, město Litvínov a Sportovní spolek HC Litvínov, si ponechali své vlastnické podíly ve výši 22,14 procent a 6,91 procent. ORLEN Unipetrol pro další tři roky zůstává generálním partnerem a nejvýznamějším finančním podporovatelem ve výši 120 milionů korun. „Klub neopouštíme, zůstáváme jeho součástí, byť v odlišné, pro obě strany vhodnější a efektivnější roli. Novému většinovému vlastníkovi i ostatním akcionářům přeji mnoho úspěchů a celému klubu i jeho fanouškům hodně zdaru v nadcházející sezoně,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva ORLEN Unipetrol Mariusz Wnuk.
Podle Jiřího Šlégra sehrála v záchraně litvínovského klubu velkou roli fanouškovská kampaň Litvínov nezhasne. „To bylo něco, co tady napříč celou republikou dlouho nebylo. I díky tomu dnes nastal den D, na který čekají lidé nejen v Litvínově. Máme obrovskou radost, že se převod podařilo realizovat. Vážíme si přístupu společnosti ORLEN Unipetrol, která se rozhodla klub vložit do našich rukou a zároveň jej nadále podporovat částkou, která je na extraligové poměry nadstandardní. Nyní stojíme na startovní čáře. Čekají nás organizační změny v klubu, diskuze se stávajícími a potenciálními partnery klubu a zejména vytvoření podmínek pro odpovídající přípravu všech kategorií na nadcházející sezonu. Těšíme se na spolupráci s ostatními akcionáři a partnery a věříme, že společně budeme úspěšní. Ke spolupráci zveme všechny partnery, kteří se chtějí na dalším rozvoji tohoto legendárního klubu podílet. Děkuji všem fanouškům, umělcům a dalším, kteří se zapojili do záchranné akce Litvínov nezhasne,“ řekl Jiří Šlégr.
Jako důležitý krok vnímá převod akcií předseda Sportovního spolku HC Litvínov Kamil Havelka: „Dokončení převodu je důležité pro zachování extraligového hokeje v Litvínově. Jako zástupci mládeže chceme aktivně spolupracovat s novými vlastníky na propojení profesionálního a mládežnického hokeje a na systematickém rozvoji talentů.“