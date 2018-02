Starostka: Hlasujte pro hřiště od Lidlu

Nové hřiště, tentokrát od Rákosníčka, chce pro malé obyvatele města vedení Litvínova. Starostka Kamila Bláhová proto vyzývá Litvínovské, aby hlasovali v anketě Lidlu o deset Rákosníčkových hřišť.

„Sleduji hlasování pravidelně. Zatím je Litvínov na dvanáctém až třináctém místě. Stačí, když nás bude co nejvíce pravidelně hlasovat každý den pro naše hřiště, a ještě můžeme vyhrát a získat pro děti hřiště v hodnotě jeden a půl miliónu korun,“ říká starostka města Kamila Bláhová, která sama také každý den hlasuje. V našem kraji o hřiště hlasováním v anketě zápolí obyvatelé měst Bílina, Česká Kamenice, Duchcov, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Rumburk, Teplice, Ústí nad Labem, Varnsdorf a Žatec. Hlasování je rozděleno do kategorií podle velikosti měst, aby i ta menší měla šanci. Hlasování probíhá do 28. února 2018 na www.lidlrakosnickova-hriste.cz a na www.facebook.com/lidlcesko. Každý hlasující může denně odevzdat dva platné hlasy, a navíc se může zapojit do soutěže o ceny. Na webových stránkách projektu lze sledovat průběžné výsledky, pravidelně aktualizované k 16. hodině.