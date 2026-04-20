Startuje další ročník soutěže na téma VODA

CEV VIANA pořádá fotografickou soutěž na téma Voda a čas/vodní dobrodružství. Vyhodnocení proběhne ve Schole Humanitas.
Zapojte se do 25. ročníku tradiční fotografické soutěže, kterou pořádá CEV VIANA u příležitosti Světového dne vody! Zachyťte jedinečné okamžiky, kdy voda formuje krajinu, plyne časem nebo se stává součástí dobrodružství – a podělte se o své nejlepší snímky.
Soutěžní kategorie: (A) žáci 1. stupně ZŠ, (B) žáci 2. stupně ZŠ, SŠ a učilišť a (C) veřejnost.
Jak se zapojit?
Každý účastník může zaslat až 3 vlastní fotografie
Formát: 15 × 21 cm až max. 30 × 40 cm
Na zadní stranu uveďte:
– název snímku
– kategorii
– datum pořízení
– své kontaktní údaje
Uzávěrka soutěže je 20. května.
Fotografie zasílejte na adresu:
Centrum ekologické výchovy VIANA
Schola Humanitas
Ukrajinská 379
436 01 Litvínov
Vyhodnocení soutěže a předání cen proběhne 3. června 2026 v 17 hodin v aule Scholy Humanitas. Více informací: http://www.cev-viana.cz/…