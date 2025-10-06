Startuje Týden knihoven

V prvním říjnovém týdnu se již po devětadvacáté uskuteční celostátní kampaň Týden knihoven, pořádaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR). Od 6. do 12. října 2025 se do ní zapojí na tři stovky knihoven napříč celým Českem, od těch největších až po nejmenší. Letošní týden navazuje na celoroční komunikační téma a pod společným mottem: „Jsme tu pro vás. Naživo i online. Vaše knihovny.“ ukáže, jak pestré možnosti dnes knihovny nabízejí nejen ve fyzickém, ale i v online prostoru. Na tvorbě kampaně se vedle SKIP ČR výraznou měrou podílela Moravská zemská knihovna v Brně a portál Knihovny.cz.
„Oslavy Týdne knihoven jsou velmi pestré, konají se besedy, workshopy, některé knihovny umožňují vrácení knih bez zpozdného nebo zvýhodněné registrace. Letos ale o něco větší pozornost zaměřujeme na digitální služby, které se v posledních letech staly nedílnou součástí knihovnické nabídky. Návštěvníci se seznámí s možnostmi využívání e-knih, audioknih či digitálních knihoven,“ uvádí předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR Roman Hájek.
Program bude určen všem generacím – dětem, mládeži, dospělým i seniorům. Společným cílem je ukázat, že knihovny dokážou reagovat na aktuální výzvy, přispívají k odstraňování digitální propasti a pomáhají zajistit, aby přístup k informacím a vzdělání byl dostupný opravdu všem.
Jednou z letošních novinek je online webinář, který ve čtvrtek 9. října od 16 hodin představí možnosti, jak se díky centrální službě Knihovny.cz dostat k tisícům e-knih zdarma. Webinář mohou lidé sledovat ze svých domovů, na některých místech bude možné živé sledování přímo v knihovnách.
Během Týdne knihoven se tradičně udělují také knihovnická ocenění. To nejvýznamnější, Knihovna roku, se sice letos vzhledem k probíhající výstavě Kosmas 900 v pražském Klementinu přesunulo až na listopad, pro poděkování za svou práci si ale přijdou například knihovníci ve Středočeském kraji.
Více informací o letošním ročníku a programech jednotlivých knihoven je k dispozici na webu www.tydenknihoven.cz