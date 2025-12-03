Stát chystá přesun úředníků Okresní správy sociálního zabezpečení v Mostě do nového sídla

Budova DHO za „třemi sýry“, v jejíž jedné polovině sídlí Úřad práce a ve druhé probíhala rekonstrukce, se kompletně zabydlí příští rok na jaře. Do opravené části nastěhuje stát Okresní správu sociálního zabezpečení z Báňské ulice. Rekonstrukce DHO trvala dva roky a nyní je téměř u konce. Přišla na bezmála sto šedesát milionů.

Budovu DHO vlastnilo do roku 2009 město Most. Už šestnáct let však patří státu, který se ji rozhodl zrekonstruovat. Oprava zchátralé a devastované druhé části objektu začala v roce 2023 s ambicí dokončit ji v červenci 2025. Termín se však o několik měsíců posunul. „Při rekonstrukci se vyskytly nepředvídatelné komplikace. Některé původní konstrukce a jejich provedení neodpovídaly skutečnosti ani řádnému provedení. Zejména se jednalo o podlahové konstrukce a betonové nosné konstrukce, nutné náhrady nevhodných řešení a reprofilace betonových konstrukcí. V průběhu stavby jsme také několikrát bohužel museli řešit vandalismus a krádeže na staveništi,“ zdůvodnila zdržení vedoucí oddělení komunikace a tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jitka Drmolová. 

DHO2Do nového sídla se ze stávající OSSZ v Báňské ulici má v prvním čtvrtletí příštího roku přesunout 48 zaměstnanců a 5 agend. „Nedojde-li k organizačním změnám v rámci ÚSSZ, resp. ČSSZ, budou do nového objektu přesunuty všechny agendy, které OSSZ Most v rámci jednotlivých oddělení dosud zastává. To znamená Oddělení nemocenského pojištění, důchodového pojištění, OSVČ, výběru pojistného, kontroly, provádění exekučních dávek II a Institut posuzování zdravotního stavu,“ dodala mluvčí.

Co bude posléze s opuštěnou budovou zatím není jasné. V každém případě se ale objekt podle mluvčí převede na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Podle Terezy Frančové z oddělení komunikace zmíněného úřadu již Okresní správa sociálního zabezpečení Most již Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o záměru přesunout své zaměstnance z objektu v Báňské ulice do rekonstruovaného objektu na třídě Budovatelů informovala. Pokud ČSSZ prohlásí budovu v Báňské ulici pro svou činnost nepotřebnou, převezme ÚZSVM tento objekt do své příslušnosti a bude jej nabízet ostatním organizačním složkám státu nebo státním organizacím k využití. V současné době tak ještě není známo, zda a případně který státní subjekt zde bude dislokován,“ sdělila Tereza Frančová.

 Přestěhování do nového objektu přinese výhody, které v původních prostorách nebyly možné. „Jedná se především o ezbariérový přístup do budovy, výtah, informační centrum s vyvolávacím systémem, lepší dostupnost MHD a garážové stání služebních vozidel,“ dodala Jitka Drmolová.

Před dvěma lety předpokládali státní úředníci náklady ve výši 140 milionů korun.

– Částka se vyšplhala na 158 743 679,57 Kč včetně DPH

– Investorem je Česká správa sociálního zabezpečení

– Resortním gestorem Miisterstvo práce a sociálních věci

