Stát prodává nádražní budovu. Kdo nabídne nejvíc?

Nádražní budova Litvínov – město je k mání. Ve veřejné soutěži ji za minimální nabídkovou cenu 750 000 korun nabízí Správa dopravní železniční cesty.

Bývalé litvínovské nádraží už dvacet let postupně chátrá. Je u něj sice železniční zastávka, která dodnes funguje, ale vlak na ní staví jen několikrát denně. „Nemovitost získá ten zájemce, který nabídne nejvíc. Minimální nabídka musí činit 750 tisíc korun,“ informoval mluvčí Správy železniční dopravní cesty Tomáš Johánek. Budova je v havarijním stavu. I přes pokus zazdít okna a dveře se do ní dostávají pochybné existence a zloději kovů. Náklady na rekonstrukci značně přesáhnou kupní cenu.

K prodeji nemovitosti udělila souhlas vláda České republiky letos 3. ledna. Finanční jistina činí 37 500 korun, přičemž konečný termín pro předložení nabídek je 15. května 2018 do 14 hodin. Nabídky mohou zájemci doručovat buď osobně do podatelny sídla Správy železniční dopravní cesty od 8 do 14 hodin, případně doporučenou poštou na adresu této státní organizace.

Jediným kritériem výběru je výše nabídnuté kupní ceny. Rozhodující je přitom nejvyšší nabídka. Při stejné výši nabídnuté ceny rozhoduje pořadí došlých nabídek. V případě, že nabídky budou obsahovat stejnou výši ceny nebo budou doručeny ve stejný čas, bude pro tyto nabídky vypsáno druhé kolo soutěže. V něm budou moci zájemci nabídnout novou částku, jejíž výše rozhodne o konečném pořadí. Více se zájemci mohou dozvědět na stránkách www.szdc.cz v sekci „Nemovitosti prodej/nájem“.