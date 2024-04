Stěhování mosteckého kostela připomene nový průvodce

Návštěvníci mosteckého jezera mají nově možnost nejen si prohlédnout fragment kolejového lože, po kterém se v roce 1975 projel kostel Nanebevzetí Panny Marie, ale také si ze svých vlastních chytrých telefonů vyslechnout hlasového průvodce. Toho do svého zařízení dostanou díky QR kódům, které na fragmenty přibyly v dubnu.

Původní kolejové lože už v loňském roce věnovala obyvatelům města skupina Sev.en Česká energie.

Fragment kolejového lože je uložen v místě, kde nynější parková úprava připomíná původní pozici kostela a naznačuje směr, kterým byl kostel přesunut. Návštěvníkům areálu připomíná unikátní stěhování historické budovy. Chrám z počátku 16. století díky vynalézavosti a šikovnosti českých techniků ujel z místa, kde se později těžilo uhlí. Jedná se o stejnou část kolejového lože, která je zřetelně vidět na dobových fotografiích. „Nyní do nové turistické sezóny jsme místo doplnili virtuálním průvodcem. Přes QR kód si bude moci návštěvník otevřít aplikaci a poslechnout si všechny zajímavosti o stěhování kostela, které jsme načerpali jak u pamětníků z řad našich zaměstnanců, tak i ze zdrojů Oblastního muzea Most,“ uvedla skupiny Sev.en Česká energie Eva Maříková.

Mostecký kostel se dostal do Guinessovy knihy rekordů

Stěhování kostela začalo 30. září 1975 a trvalo do 27. října, celkem 646 hodin. Realizací plánu, jehož náklady byly odhadnuty na 150 milionů korun, byla pověřena organizace ministerstva kultury Transfera. Kostel byl zpevněn speciální ocelovou konstrukcí a pomocí 53 speciálních vozíků byl posunován na čtyřech kolejích, přičemž byl zezadu tlačen a zepředu brzděn hydraulickými válci. Vodováhy a elektronická čidla během cesty sledovala jeho veškeré pohyby a výškové odchylky. Zda může přesun kostela klapnout si technici nejprve ověřili na rodinném domku ve středočeském Klínci a na skladu chmele v Úštěku. Teprve potom přišel na řadu Most. Kostel takto zdolal trasu dlouhou 841,1 metrů průměrnou rychlostí 2,16 centimetrů za minutu. Na novém místě poblíž barokního špitálu s gotickým kostelem sv. Ducha byl pak posazen na nové základy a probíhaly v něm restaurátorské práce. Po pečlivém archeologickém průzkumu bylo před zahájením stěhování z chrámu odstraněno všechno vnitřní vybavení a pro jistotu snesena i věž. Ta byla o hodně mladší než chrámová loď, a především byla ve velmi špatném stavu. Hrozilo nebezpečí, že při přesunu by se mohla zřítit a zničit zbytek stavby. Přesun kostela je zapsán do Guinessovy knihy rekordů jako přeprava nejtěžšího předmětu po kolejích, protože jeho celková váha činila 12 tisíc tun. (ink)