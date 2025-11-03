Štěpán Javůrek chystá nový román, bude se odehrávat v téměř zaniklé vesnici Ryžovna

Oblíbený autor krušnohorských příběhů, rodák z Ústeckého kraje a ředitel Destinační agentury Krušnohoří Štěpán Javůrek připravuje další knihu. Po románu Léta Sametová, která se objeví na pultech v příštích týdnech, se co nevidět vrátí k žánru historických románů.
Zatímco trilogie Sudetský dům se odehrávala ve fiktivním prostředí, nový román bude podle Štěpána Javůrka zasazen do míst, která dobře zná a kde se cítí jako doma. Bude se odehrávat na Ryžovně. „Ryžovna je pro mě zásadním a důležitým místem. Trávím tu hodně času, především v místním pivovaru, který vlastní jeden z mých blízkých kamarádů. Scházíme se tu pravidelně, na konci měsíce, na společné pivo s kamarády, v posledních letech tu slavím narozeniny, trávím silvestrovskou noc, zkrátka to pro mě není jen tak ledajaká zaniklá vesnice,“ říká.
A právě do tohoto prostředí se rozhodl umístit svůj nový román. „Vím, je to trochu odvaha a trochu troufalost. Ale já věřím, že znalost zdejšího okolí a přátelství s některými pamětníky mi při psaní tohoto příběhu pomůže. Poctivě sbírám materiály, stavím kostru příběhu a brzy se pustím do samotného psaní. Myslím, že následující rok budu na Ryžovně trávit ještě víc času, než dosud,“ dodává autor . Pokud vše dobře dopadne, kniha by měla být na světě příští rok na podzim. (nov)
- Ryžovna je osada u Božího Daru v Krušných horách. Rodinný pivovar Ryžovna, kde kdysi bývala škola, je jednou z mála dochovaných budov.
- Štěpán Javůrek je autorem trilogie Chaloupky, Chaloupky I a II., Krušnohorské osudy I. a II., Nebe nad Perninkem a Léta Sametová.