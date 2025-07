Štěpán Javůrek píše novou knihu, tentokrát nebude ze Sudet

Letos na podzim vyjde nová kniha oblíbeného krušnohorského rodáka a ředitele destinační agentury Krušné hory Štěpána Javůrka Léta sametová.

Kniha, na které Štěpán Javůrek nyní pracuje, má první návrh obálky. „Obálku jsem tentokrát svěřil do rukou Ateliér Jitky Té a z výsledku jsem nadšen,“ říká autor a prozrazuje, o čem nová kniha bude: „Jak jsem již několikrát naznačil, bude výrazně jiná, než knihy předchozí. Jedná se o hořkou komedii o jedné zvláštní rodině, na kterou se valí jedna katastrofa za druhou. Ústředními postavami jsou vnuk a dva dědečkové – jeden zapřísáhlý antikomunista, druhý významný stranický funkcionář. Možná bude někdo překvapen, do čeho jsem se tentokrát pustil, ale já jsem prostě chtěl po trilogii Sudetský dům napsat něco veselého“. Příběh se odehrává okolo převratných událostí Sametové revoluce, která hlavním aktérům výrazně zasáhne do životů.

Štěpán Javůrek dosud vydal: Sudetský dům: Jaro – léto 19452021, Nebe nad Perninkem, Chaloupky, Sudetský dům II: září 1947 – květen 1950, Sudetský dům III: 1959–1968, Krušnohorské osudy a Krušnohorské osudy II.