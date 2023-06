Stolní hokej: Pohár SVČ Most v air-hockeyi v úterý

Do 12 hodin v úterý 13. června se můžete přihlásit na turnaj o Pohár SVČ Most v air-hockeyi, který týž den od 17 do 19:30 hodin pořádá Středisko volného času v Albrechtické ulici v Mostě.

Turnaj je určen pro registrované i neregistrované hráče a hráčky a započítává se do Českého poháru kategorie B. Přihlášky Nahlášením na tel. 603 337 054, či e-mail: smshsk-cz04@seznam.cz, nebo na tel. 603 707 221, e-mail: lastuvkova@svc-most.cz Prezence 16:30 – 16:55 hodin, startovné je 30 korun. Eventuální bližší informace: Jakub Hasil, tel. 603 337 054.