Stolní tenisté vybojovali postup do nejvyšší krajské soutěže

Již druhé družstvo SKST Baník Most bude příští sezonu startovat v nejvyšší krajské soutěži mužů – divizi. Postup si mostecký C tým zasloužil o uplynulém víkendu dvěma výhrami.

Nejtěžší a nejdůležitější měl být sobotní zápas s mužstvem ze sousedního Litvínova. Kdy se očekávalo velmi dlouhé a náročné utkání pro všechny hráče. Avšak domácí se již po úvodních čtyřhrách dostali do vedení 2:0 na zápasy a vítěznou vlnu si udrželi až do konce.

Nad hosty dokázali zvítězit famózním výsledkem 10:1 již za necelé dvě hodiny. Jediný zápas smolně prohrál Ladislav Bencs s Petrem Bláhou, kdy ve čtvrtém setu nedokázal odvrátit mečbol. Výborně si vedl Pavel Srp, který poprvé ve své stolně-tenisové kariéře porazil pro něj zatím neporazitelného Vratislava Čejku, a to dokonce 3:0. Tímto zápasem Mostečtí odskočili týmu SKST Teplice B a pojistili si druhé postupové místo v celkové tabulce hodnocení. Body: Hejč 3,5; Srp a Vondráček 2,5; Bencs 1,5.

O to lépe se jim nastupovalo do nedělního utkání s Krupkou. Do něj nominoval kapitán týmu Antonín Hejč i nováčky soutěže Davida Zárubu a Pavla Schmoranze. Oba dva chtěli ukázat, že si nominaci zaslouží, a to se jim i povedlo. Od začátku utkání se Most dostal do vedení, a to dokonce až na 4:0. Vedení si jeho hráči pohlídali až do konce. Celkově vyhrálo C družstvo své poslední utkání v letošní sezoně 10:3. Body: Vondráček 3,5; Bencs a Záruba 2,5; Schmoranz 1,5 a Hejč 0,5.

Velmi dobře také skončila v celkové úspěšnosti čtyřher dvojice Hejč -Vondráček s 80% úspěšností na 5. místě.