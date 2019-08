Strážníci často poskytují první pomoc a zachraňují životy

Městští policisté přijeli před nedávnem na pomoc dezorientovanému muži, který se nacházel na hlavní poště. Muž strážníkům sdělil, že nedávno prodělal mozkovou příhodu, nyní se mu udělalo nevolno, upadl a špatně se mu dýchá. Strážníci přivolali zdravotnickou záchrannou službu a monitorovali jeho zdravotní stav do příjezdu záchranářů. Poté muže doprovodili do vozidla záchranné služby a předali ho se zjištěnými informacemi posádce sanitky. Ta sedmdesátiletého muže odvezla do nemocnice k lékařskému vyšetření.

„Strážníci Městské policie Most jsou v ulicích města nepřetržitě. Motohlídky v průběhu celé směny projíždějí stanovené trasy a vyjíždějí za událostmi nahlášenými na tísňovou linku 156 přímo z terénu. Proto jsou velmi často první na místech, kde je zapotřebí poskytnout první pomoc a přivolat zdravotnickou záchrannou službu. Všichni strážníci jsou zkušení v poskytování první pomoci a motohlídky jsou také vybaveny automatizovanými externími defibrilátory, s pomocí kterého jsou strážníci schopni poskytnout neodkladnou resuscitaci,“ připomíná Veronika Loucká z Městské policie v Mostě.

Strážníci tak díky své přítomnosti v ulicích zvyšují šanci na včasné poskytnutí první pomoci nebo provedení defibrilace před příjezdem záchranné služby u dopravních nehod nebo v případě náhlého ohrožení zdraví nebo života osob na veřejném prostranství.